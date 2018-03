Berlín acollirà una protesta diumenge, i també n'hi ha de previstes a Stuttgart, Munic o Karlsruhe

L'ANC-Alemanya ha convocat diverses manifestacions per reclamar l'alliberament del president destituït, Carles Puigdemont, que és a la presó de Neumünster. La més important és la de Berlín, prevista per diumenge al migdia davant de la Porta de Brandenburg, però també se n'han convocat per aquest divendres a Stuttgart o per dissabte a Munic i Karlsruhe. En els últims dies, les seccions internacionals de l'ANC o els CDR també han promogut mobilitzacions davant de la presó de Neumünster, on és Puigdemont, o en altres ciutats alemanyes com Bremen.