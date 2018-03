Guardiola considera una «gran injustícia» que es compari l'independentisme català amb ETA

Afirma que «s'equivoquen de ple» els que acusen el moviment de generar violència i assegura que les imatges de l'1-O «no enganyen»

Pep Guardiola ha considerat una «gran injustícia» que es compari l'independentisme català amb ETA o amb la kale borroka. Guardiola ho ha dit en la roda de premsa del partit contra l'Everton de la lliga anglesa on ha assegurat que tot el que ha fet aquest moviment en els darrers anys ho ha fet «de manera, no pacífica, més que això». El tècnic del Manchester City ha considerat que es pot «estar d'acord o no» amb les idees del moviment independentista, però ha afirmat que quan es diu que aquest moviment és generador de violència «s'equivoquen de ple». I per justificar els seus arguments, Guardiola ha afirmat que només cal «veure què va passar l'1 d'octubre». En aquest sentit ha assegurat que les fotografies i els vídeos d'aquell dia «no enganyen» i per això ha opinat que és «injust» que es pugui culpar de violent un moviment que ha fet les coses «de manera molt pacífica».Guardiola també ha opinat que «tots els missatges» emesos des dels líders més destacats del moviment independentista català, com ara els del «president Puigdemont», el «vicepresident Junqueras» o els presidents de l'ANC i l'Òmnium Cultural, s'han fet «sempre» a través «del pacifisme».