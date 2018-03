El PDeCAT demana al govern espanyol que expliqui amb quina base legal el CNI ha vigilat Puigdemont

Josep Lluís Cleries ha registrat una bateria de preguntes al Senat per saber si l'executiu de Rajoy va informar Finlàndia, Suècia, Dinamarca i Alemanya d'aquest seguiment

Actualitzada 30/03/2018 a les 14:58

Compareixença de Montoro

El portaveu del Partit Demòcrata (PDeCAT) al Senat, Josep Lluís Cleries, ha exigit al govern espanyol que expliqui «sobre quina empara legal» el CNI va vigilar, seguir i investigar Carles Puigdemont encara que no hi hagués cap euroordre. Segons un comunicat del PDeCAT, Cleries ha registrat una bateria de preguntes escrites al Senat per saber si l'executiu de Mariano Rajoy va informar Finlàndia, Suècia, Dinamarca i Alemanya d'aquest seguiment per aquests països. A més, també ha demanat si Bèlgica estava assabentada de la col·locació d’un dispositiu de seguiment al vehicle amb matrícula belga del president destituït pel 155 o si existia una «ordre judicial que desconeixem que ho permetés».Cleries també ha demanat la compareixença urgent de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, a la Comissió Conjunta de les comissions general de CCAA i Constitucional perquè expliqui «com pensa fer efectiva la resolució del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides que insta a l’Estat espanyol a posar tots els mitjans per garantir els drets polítics del diputat del Parlament de Catalunya, Jordi Sánchez».A més, el PDeCAT al Senat també ha demanat la compareixença del ministre d’Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, a la Comissió d’Hisenda del Senat, per l’incompliment per part de l’Administració General de l’Estat de l’objectiu de dèficit pel 2017. «Volem saber quines mesures pensa autoimposar-se després d’haver intervingut algunes administracions territorials o locals per haver incomplert els objectius d’estabilitat pressupostària», ha detallat Cleries. «Montoro, que sempre amenaça en intervenir comptes, que expliqui ara quines mesures pensa autoaplicar-se», ha reblat.