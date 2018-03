La tuitaire reusenca detinguda per suposades amenaces a Llarena, en llibertat provisional

La dona s'ha acollit al seu dret a no declarar als jutjats de Reus

Actualitzada 29/03/2018 a les 15:14

La tuitaire reusenca detinguda per uns suposats insults i amenaces contra el jutge del Suprem Pablo Llarena i la seva família ha quedat en llibertat provisional, després de comparèixer aquest dijous als jutjats de Reus, on estava citada. La dona s'ha acollit al seu dret a no declarar davant del titular del Jutjat d'Instrucció 3 de Reus, en funcions de guàrdia, segons han informat fonts del TSJC. La causa, que està oberta per un delicte d'amenaces, s'enviarà ara als jutjats penals de Reus per a judici, segons es remarca des del TSJC. La investigació va arrencar arran una petició des de la Fiscalia Superior de Justícia perquè els Mossos d'Esquadra esbrinessin la identitat d'aquesta usuària de Twitter. L'escrit de la Fiscalia incloïa una captura de pantalla d'una piulada de la reusenca -que a la xarxa es fa dir @csaune i signa com a Cori- en què assenyalava la dona del magistrat. En el tuit, la usuària deia que "la dona del fill de puta d'en Llarena és Gema Espinosa, directora de l'Escola Judicial. Viu a Sant Cugat, on ve els caps de setmana. I afegia que "no podran anar pel carrer a partir d'ara". Actualment, la tuitaire té el compte protegit.