La CUP reitera el seu compromís d'entrar a la Mesa i investir Puigdemont

Els anticapitalistes reivindiquen les mobilitzacions ciutadanes dels darrers dies per exigir la llibertat dels «presos polítics», el retorn dels «exiliats» i la destitució del «règim del 78»

Actualitzada 29/03/2018 a les 18:26

La CUP-CC ha reiterat el seu compromís d'entrar a la Mesa del Parlament i investir el líder de JxCat, Carles Puigdemont. En un comunicat enviat aquest dijous a la tarda, els anticapitalistes insisteixen -com ja van fer durant el ple d'ahir- en fer efectius els vots de tots els diputats i assumir totes les conseqüències que es derivin de la sessió d'investidura del president destituït. Així mateix, els cupaires apunten que les mobilitzacions ciutadanes dels darrers dies, «reprimides durament» pels Mossos, reafirmen la necessitat de reivindicar la llibertat dels «presos polítics», el lliure retorn dels «exiliats» i la destitució del «règim del 78».La CUP subratlla que el Govern ha de respondre al mandat de l'1-O i del 21-D, i per això posa «tots els elements sobre la taula» perquè Puigdemont pugui ser investit president, i iniciar el procés de construcció de sobiranies que permeti fer efectiva la República. En aquesta línia, els diputats de la CUP-CC manifesten en el comunicat que quan la democràcia «recula davant la repressió i la dictadura, aquesta mossega més fort». Així doncs, la formació anticapitalista aposta per defensar els drets i la voluntat popular que ja va ser «guanyada a les urnes i als carrers».