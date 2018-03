ERC confirma que Marta Rovira és a Suïssa

Aragonès explica que la secretària general dels republicans «aclareix la seva situació d'estada legal» al país i que més endavant farà una compareixença pública

Actualitzada 29/03/2018 a les 14:14

ERC ha confirmat que la seva secretària general, Marta Rovira, és a Suïssa. Ho ha dit el nou adjunt a la presidència dels republicans, Pere Aragonès, en una entrevista aquest dijous a TV3. «Ens ha transmès que està bé; no tinc informació d'on és; és en un lloc segur», ha afegit Aragonès. De moment, Rovira «aclareix la seva situació d'estada legal» al país i quan ho hagi resolt «farà una compareixença pública». Rovira va anunciar divendres passat a través d'una carta que marxava «a l'exili» i no es va presentar al Suprem divendres passat, citada per revisar la seva situació personal després que el jutge Llarena fes pública la interlocutòria de processament per la causa de l'1-O. El jutge Pablo Llarena va dictar el mateix divendres una ordre internacional de detenció contra ella i euroordres per a Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig. El mateix dia va enviar en presó preventiva els diputats Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva, i les exdiputades Dolors Bassa i Carme Forcadell.