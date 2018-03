Es tracta de la primera iniciativa d'aquest tipus perquè no han fet ús dels fons per a les famílies dels presos i dels «exiliats»

Actualitzada 29/03/2018 a les 11:46

Els consellers destituïts han posat en marxa una campanya de micromecentatge per garantir la seva defensa i la seva seguretat i les de Carles Puigdemont després de l'euroordre de detenció emesa la setmana passada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Per aquest motiu, han obert la pàgina web www.defensaexili.org, des d'on es canalitzen els fons de «manera legal, segura i transparent», segons expliquen els membres del govern destituït en un comunicat. Aquesta és la primera via de suport econòmic que poden en marxa els consellers a 'l'exili', ja que fins ara no han requerit fons de la Caixa de Solidaritat, que es destina a fiances dels presos, ni de l'associació que dona suport a familiars dels presos i dels que es troben a l'estranger.Aquesta iniciativa arriba l'endemà que Clara Ponsatí també iniciés una campanya similar per sufragar les despeses de la seva defensa a Escòcia, on aquest dimecres es va entregar voluntàriament en una comissaria de policia per fer front a l'euroodordre de detenció i hores després va quedar en llibertat amb mesures cautelars a l'espera de judici. En 24 hores, ha recaptat unes 212.000 lliures.Per la seva banda, Carles Puigdemont es troba en una presó alemanya després que fos detingut el cap de setmana passat just després d'entrar al país germànic des de la frontera danesa i a l'espera que es resolgui la seva possible extradició a l'Estat.