El 51% dels alemanys estan en contra de l'extradició de Puigdemont, segons un sondeig

El rotatiu germànic ‘Die Welt’ publica una enquesta en què només els votants de Merkel prefereixen entregar el president destituït

Actualitzada 29/03/2018 a les 14:09

El 51% dels alemanys està en contra de l’extradició de Carles Puigdemont, segons un sondeig publicat dijous per el rotatiu 'Die Welt'. L’enquesta, realitzada per Civey, un centre d’estudis d’opinió, apunta que el percentatge d’alemanys favorable a entregar el líder independentista a les autoritats espanyoles és del 35%, mentre que un 14% reconeix no tenir una opinió formada al respecte. El sondeig reflecteix les discrepàncies entre els votants dels principals partits alemanys. La Unió Demòcrata Cristiana (CDU) de la cancellera Angela Merkel és l’únic partit del qual la majoria de votants preferiria acceptar l’euroordre: un 51% hi estaria a favor, mentre que el 33% la rebutjaria. Pel que fa els votants del segon partit del país i nou soci de govern de Merkel, el socialdemòcrata SPD, l’enquesta ofereix un resultat ajustat: 46% en contra de l’extradició i 41% a favor. Els votants de Die Linke (literalment, «l’esquerra»), format per antics comunistes de l’Alemanya de l’est, són els menys partidaris de l’extradició: un 71% dels seus seguidors hi estaria en contra. La majoria de votants de l’ultradretà Alternativa per Alemanya, el principal partit de l’oposició, també rebutjaria l’extradició per 66 punts.