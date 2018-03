VOX demana a Llarena que envií a judici per rebel·lió Artur Mas i Neus Lloveras

Recorren la interlocutòria de processament perquè consideren que tots dos van tenir un «paper essencial» en el procés

Actualitzada 28/03/2018 a les 21:10

El partit d'ultradreta VOX –que exerceix l'acusació popular en la causa oberta pel procés- ha presentat un recurs davant el jutge del Suprem Pablo Llarena per demanar-li que també processi per rebel·lió l'expresident Artur Mas i l'expresidenta de l'AMI, Neus Lloveras. Dels 28 investigats en aquesta causa, Llarena ha decidit enviar a judici 25. Però ha deixat fora tres persones: Artur Mas, Neus Lloveras i Marta Pascal. Per això, VOX demana al jutge que reconsideri la seva decisió i també processi per rebel·lió Mas i Lloveras (en canvi, no diu res de Pascal). El partit ultradretà considera que el relat de Llarena és correcte però creu que no es té en compte el «paper essencial» de tots dos. Des de VOX, indiquen al jutge que bona part del relat es basa en el Llibre Blanc per a la transició nacional, un document que va presentar el mateix Mas. Sobre Lloveras, consideren que va «usar» el seu càrrec per remetre cartes als alcaldes i que aquests cedissin espais per fer el referèndum de l'1-O. «Això la fa responsable igualment de manera directa dels actes de rebel·lió, malversació i desobediència», argumenten.