Millo adverteix Torrent que està seguint els passos de Forcadell i que és un camí que «ja sap on porta»

El delegat del govern espanyol insta el president del Parlament a deixar de propiciar debats «estèrils» i presentar un candidat a la presidència que «compleixi la legalitat»

Actualitzada 28/03/2018 a les 13:39

Millo apunta a un «increment de violènica a Catalunya» i avala l'actuació dels Mossos

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha advertit el president del Parlament, Roger Torrent, que està seguint «els passos» de la seva predecessora al càrrec, Carme Forcadell, i avisa que és un camí que «ja sap on porta». Millo ha afirmat que Torrent va començar «molt bé» però critica que ara, segons el seu punt de vista, utilitzi el càrrec per «fer proclames polítiques» i permetre que les institucions catalanes estiguin «segrestades pels independentistes radicals de la CUP i els CDR». En aquest sentit, el delegat ha assegurat que Torrent està propiciant «debats estèrils» al Parlament –com la resolució per garantir que Puigdemont, Sànchez i Turull puguin exercir els seus «drets polítics»- i, alhora, està alimentant «fronts comuns que fomenten la confrontació». Millo insta el president del Parlament a proposar un candidat a la presidència que «compleixi amb els requisits legals» perquè Catalunya tingui un Govern «efectiu i no simbòlic».Per altra banda, Millo ha assegurat que hi ha hagut un «increment de la violència i l'agressivitat» dels moviments independentistes a Catalunya. Millo ha vincula al «trencament» de la CUP amb la resta de forces independentistes i afirma que la formació «ha optat per una opció més agressiva» a través dels CDR. «Hem tornat a veure encaputxats a les manifestacions i han convertit els CDR en instruments al servei d'aquesta causa», ha afirmat el delegat. En aquest sentit, ha defensat l'actuació dels Mossos d'Esquadra i l'ha qualificat de «professional». Millo ha ressaltat que, en comparació amb la vaga general del 8N, les carreteres van estar tallades «poques hores» i es va «evitar» l'ocupació de l'estació de Sants. El delegat ha acusat els CDR de voler «segrestar les institucions catalanes i privatitzar-les al servei de finalitats polítiques».