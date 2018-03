La policia espanyola deté els dos mossos que acompanyaven Puigdemont

A un d'ells l'han interceptat a l'Aeroport del Prat i l'altre prop del seu domicili

Actualitzada 28/03/2018 a les 15:17

La policia espanyol ha detingut aquest dimecres els dos agents dels Mossos d'Esquadra que acompanyaven Carles Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya el diumenge passat, poc després de creuar la frontera amb Dinamarca. En el moment de la detenció, Puigdemont viatjava amb destí a Brussel·les, on té la seva residència. Segons fonts del Ministeri d'Interior, les detencions són fruit de les investigacions arran de l'ordre de la Fiscalia de l'Audiència Nacional per un delicte d'encobriment. Un dels agents ha estat arrestat a tres quarts d'una quan ha arribat en un vol procedent de Brussel·les, mentre que l'altre un quart d'hora més tard a les immediacions del seu domicili. Les mateixes fonts han fet públics el nom i els dos cognoms dels agents.La Comissaria General d'Informació de la policia espanyola va obrir una investigació als dos mossos i va enviar aquest mateix dimarts un informe a la Fiscalia un informe per determinar si els dos agents, més les altres persones que l'acompanyaven, han comès alguna conducta delictiva per haver ajudat Puigdemont en el seu recorregut europeu.Puigdemont tornava de Hèlsinki, on divendres va impartir una conferència a la universitat, i després que el jutge del Tribunal Suprem tornés a activar l'euroordre de detenció contra ell. En el seu retorn per carretera a Brussel·les, va creuar part de Finlàndia i Suècia, Dinamarca i va ser detingut poc després d'entrar en territori alemany. Des d'aleshores, es troba ingressat en una presó a l'espera que un jutge es pronunciï sobre la seva possible extradició a l'Estat.