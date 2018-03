La Mesa del Parlament no tracta aquest dimecres la petició de Puigdemont de delegar el vot

JxCat posposa la petició del seu líder, que es tractarà en la reunió de l'òrgan parlamentari de la setmana que ve, previsiblement

Actualitzada 28/03/2018 a les 10:44

La Mesa del Parlament finalment no ha tractat aquest dimecres la petició del líder de JxCat, Carles Puigdemont, de delegar el seu vot. Fonts de la formació han explicat que la intenció era que s'acceptés la delegació de vot de cara al ple d'avui, però que finalment la petició s'ha posposat. Així, la Mesa tractarà aquesta petició en la seva reunió de la setmana que ve, previsiblement. Cs havia demanat als lletrats que es pronunciessin sobre la delegació de vot de Puigdemont, però fonts coneixedores de la segona reunió de la Mesa han explicat que no han dit res al respecte, ja que la petició de Puigdemont no s'ha acabat tractant. La delegació de vot s'ha registrat avui al matí, s'ha conegut quan ja havia començat la primera reunió de la Mesa, i posteriorment s'ha decidit fer un recés. El ple ha començat a les 10:15 hores, amb les úniques delegacions de vot d'Oriol Junqueras i Raül Romeva en Sergi Sabrià (ERC), i de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull en Elsa Artadi (JxCat).