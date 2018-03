Els comuns proposen un govern transversal i amb independents per fer «un pas endavant com a país»

Domènech reclama als partits que facin «un pas enrere»: «Si això va de democràcia, fem un govern que vagi de democràcia»

El president del grup parlamentari de CatECP, Xavier Domènech, ha proposat aquest dimecres un govern ampli, transversal i amb personalitats independents si JxCAT, ERC i la CUP no aconsegueixen formar executiu.«Fem tots un pas enrere per fer tots un pas endavant; [...] un pas enrere del poder i del partit per fer un pas endavant com a país», ha defensat. A banda de la presidència, que ha de recaure a mans d'un diputat, Domènech proposa que s'articuli un executiu «ampli, transversal, amb personalitats independents i sensibilitats democràtiques» diverses.«Si això no va d'independència, sinó de democràcia, fem un govern que vagi de democràcia d'una vegada», ha reclamat durant la seva intervenció al debat de les propostes de resolució d'aquest dimecres.Domènech considera que aquest executiu hauria de tenir quatre objectius: posar fi a l'aplicació de l'article 155 i la recuperació de l'autogovern, la fi de la «judicialització» i reclamar la llibertat dels «presos polítics»; impulsar un pla de xoc contra la desigualtat i buscar solucions transversals per a un nou estatuts polític a Catalunya més enllà del marc autonòmic.