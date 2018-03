El Parlament tomba una proposta de resolució de Cs que demanava la dimissió de Torrent

JxCat, ERC, PSC, CatECP i la CUP voten en contra del text, que demanava respecte a la convivència i neutralitat institucional

Actualitzada 28/03/2018 a les 13:29

L'independentisme reclama «normalitat» i «humanitat»

El Parlament ha tombat una proposta de resolució de Ciutadans (Cs) que demanava la dimissió del president de la cambra, Roger Torrent, a més d'exigir respecte a la convivència i neutralitat institucional. Els vots en contra de JxCat, ERC, PSC, CatECP i la CUP han impedit que el text prosperés, en la sessió plenària d'aquest dimecres al matí. Cs i PPC hi han votat a favor. En la defensa de la proposta de resolució des del faristol, la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha constatat que no es pot permetre que Torrent faci de «portaveu» d'ERC, i ha sentenciat que ha de rectificar o bé dimitir. Abans de la votació del text definitiu, la cambra també ha tombat una esmena transaccional del PPC que proposava que el Parlament condemnés «enèrgicament» els actes «violents» dels darrers dies en les mobilitzacions convocades per l'ANC, Òmnium i els CDR.El text reclamava la dimissió de Torrent per la constatació que exercia les seves funcions de manera «arbitrària i tendenciosa» a favor dels partits independentistes, i faltant a la «neutralitat institucionals», segons Cs. En aquest sentit, la proposta de resolució del grup majoritari reclamava posar fi a l'estratègia «d'utilització partidista» del Parlament exercida pel seu president, ja que genera «divisió» a la societat catalana. El text també exigeix que el futur Govern treballi des del «ple respecte» a la legalitat estatutària i constitucional. Així mateix, recorda que tots els ciutadans «sense excepció», també els polítics, són iguals davant la llei.Durant el debat, Arrimadas ha asseverat que amb el ple d'avui es torna al capítol de Carles Puigdemont dins la «novel·la de ficció del procés». Això, segons la presidenta de Cs, demostra que els independentistes no tenen «pla ni estratègia», i que improvisen per intentar investidura un president que estigui empresonat. Al seu torn, el portaveu del PPC, Alejandro Fernández, ha advertit que la solució al conflicte polític entre Catalunya i Espanya passa per assumir que tothom té identitats, sentiments i dignitat, no només els independentistes.La portaveu parlamentària dels socialistes, Eva Granados, ha coincidit majoritàriament amb la proposta de resolució de Cs excepte, precisament, amb el punt que demanava la dimissió de Torrent. «És una curiosa petició que no van formular el passat mandat quan Forcadell vulnerava drets al Parlament, no feia cas a les resolucions del TC, no respectava drets dels diputats; no van tenir l'ocurrència de demanar-li la dimissió», ha etzibat la portaveu de PSC-Unit als d'Arrimadas. Una petició de dimissió que els socialistes veuen «inútil» perquè el president de la cambra té el suport de la majoria parlamentària, ha constatat la socialista.Granados, que ha qualificat Cs com la formació que «acompanya» Rajoy, ha reclamat però a Torrent que «millori» la seva tasca i que no actuï de «portaveu d'una part». I en concret, li ha retret que hagi iniciat converses amb entitats socials i econòmiques per al front comú que impulsa però que «no hagi parlat amb tots els grups de la cambra». «Això ratifica que no és el president de tothom», ha afegit. Per tot plegat, Granados ha demanat rebaixar les emocions a l'hemicicle per donar pas a un «parlamentarisme més racional», sense «revenja» i des de la «reconciliació».També els comuns han carregat amb duresa contra el text de Cs. «Vostès busquen el titular fàcil», ha arrencat la diputada de CatECP Jéssica Albiach. En reclamar-los que apostin per mesures per sortir del «bloqueig» conjuntament, la diputada dels comuns ha recriminat a la formació taronja un «to de revenja». «Vostès creuen que això suma? Que és l'actitud correcta? A mi no és que em glaci el cor, sinó que crec que els inhabilita per governar res», ha etzibat Albiach a Arrimadas en recollir les paraules del republicà Gómez del Moral i fent referència explícita a la piulada d'Albert Rivera de divendres –«l'últim colpista que apagui el llum»- després de l'anunci de Marta Rovira de marxar «a l'exili».De fet, la representant dels comuns ha assegurat que Cs no sap ser «a l'alçada» de la situació perquè no sap «posar-se al lloc de l'altre». «Per què havent guanyat les eleccions són incapaços de teixir aliances amb ningú? Per què no poden liderar res? Per què no tenen ni un sol company de viatge? Perquè els sobra màrqueting i els falta política; els sobra titular i els falta responsabilitat», ha insistit Albiach.La diputada de JxCat Marta Madrenas ha criticat que Cs pretengui que els sobiranistes acceptin un candidat a la presidència de la Generalitat imposat pel govern espanyol o per «algun jutge», i no el que ha escollit el poble. Així mateix, la dirigent amb carnet del PDeCAT ha reclamat que es retorni a la «normalitat democràtica», i que deixin d'haver-hi «presos i exiliats polítics».I rèplica contundent al text de Cs des de la bancada d'ERC. El diputat republicà Gerard Gómez del Moral ha retret irònicament als d'Arrimadas «la ferma» de la formació taronja en insinuar la dimissió, en aquell cas, de Mariano Rajoy i després facilitar-li la investidura. «Déu n'hi do, la fermesa», ha assegurat sorneguer Gómez del Moral. De fet, els ha acusat de treballar a la cambra per «intentar atiar la fractura», també amb la proposta de resolució que demana la dimissió de Roger Torrent com a president.És en aquest context que els ha demanat «una mica d'humanitat». «Va de democràcia i humanitat; se'm glaça el cor quan fan broma el patiment i el dolor. Seguiran fent titulars fàcils amb el dolor dels altres?», els ha preguntat el diputat republicà. De fet li ha retret que hagi parlat durant el ple de 'joc de cadires' durant la investidura. «Joc de cadires són les buides perquè són a al presó, veure buida la taula de Romeva quan entro al despatx; la novel·la del procés són les cartes que hem d'enviar per parlar amb els nostres amics», ha etzibat Gómez del Moral en acusar Cs de «piròmans i irresponsables».Des de la CUP, la diputada Maria Sirvent ha rebutjat de ple el text de Cs en una crítica generalitzada per la reacció de la formació taronja a l'1-O. I de fet, ha afegit que si algú ha d'abandonar el càrrec són els governants i les formacions que els donen suport «donant l'esquena a les necessitats socials, de la classe treballadora i de les classes populars; els que governen per corruptes i banquers», ha resolt.