El Parlament aprova garantir que Puigdemont, Sànchez i Turull puguin exercir els seus «drets polítics»

JxCAT, CUP i ERC han votat a favor de la iniciativa, mentre que Cs, PSC, CatECP i PPC s'hi han oposat

Actualitzada 28/03/2018 a les 12:10

JxCAT i la CUP aposten per investir Puigdemont

El Parlament ha aprovat aquest dimecres reclamar garantir els drets polítics de Carles Puigdemont, Jordi Turull i Jordi Sànchez, inclòs el de ser investits presidents; amb els vots favorables de JxCAT, ERC i la CUP –impulsors de la iniciativa. Així, els dos textos expliciten que entre els drets a garantir i ha d'haver el de «sotmetre a debat i votació plenària la seva candidatura per ser investit president» i reclamen el compliment de l'article 25 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, arran de les mesures cautelars dictades pel Comitè de Drets Humans d'aquest organisme demanant a l'Estat que garanteixi els drets polítics de Sànchez. Durant el debat, JxCAT ha deixat clar que no renuncia a la investidura de Puigdemont, investidura que la CUP ha reclamat que es faci ja i que ERC no ha mencionat directament. De la seva banda, Cs, PSC i PPC han criticat l'actuació dels independentistes, mentre que CatECP ha dit que aquesta proposta podria suposar «tornar enrere».La primera de les propostes reclama la posada en llibertat «immediata» dels diputats i exdiputats de la cambra «privats de llibertat» i que la cambra catalana es comprometi, «mentrestant duri aquesta situació», a «adoptar totes les mesures necessàries per garantir que Puigdemont i Turull puguin exercir els seus drets polítics en compliment de l'article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, incloent el dret a sotmetre a debat i votació plenària la seva candidatura per ser investit president». Per últim, constata que els mateixos criteris que van donar lloc a l'adopció de mesures cautelars pel Comitè de Drets Humans en el cas de Sànchez és «aplicable a tots els diputats i diputades que es troben en la mateixa situació de privació de llibertat».De fet, el cas de Sànchez és el que ocupa la segona de les propostes de resolució. Aquesta recorda la resolució del Comitè de Drets Humans dels passat divendres i tornen a esmentar el caràcter «vinculant» dels tractats internacionals. Amb la seva aprovació el Parlament «es compromet a adoptar totes les mesures necessàries per garantir que Sànchez pugui exercir els seus drets polítics en compliment de l'article 25 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, incloent el dret a sotmetre a debat i votació plenària la seva candidatura per ser investit president de al Generalitat». Així mateix, exigeix a la resta de poders i institucions de l'Estat el compliment efectiu de les mesures cautelars adoptades pel Comitè de Drets Humans de l'ONU.Cs ha anunciat que no votaria el punt 1 de la proposta de resolució que reclamava la llibertat dels líders independentistes empresonats perquè era un intent de «dir als jutges el que han de fer». Precisament, CatECP sí que ha votat a favor d'aquest punt, tot i el vot en contra del punt que reclamava garantir que els candidats poguessin exercir els seus drets polítics, també el de ser investits. Els comuns també han votat a favor del punt en que es reclama el compliment de les mesures cautelars dictades pel Comitè de Drets Humans en relació a Sànchez.Des de JxCAT, la diputada Gemma Geis ha criticat que l'Estat no està respectant els resultats electorals del 21-D i ha assegurat que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena «està obligat» a complir amb les mesures cautelars emeses per l'ONU. Tot i això, ha assegurat no ser ingenus i ser conscients del «possible incompliment» per part de Llarena però ha alertat que això «afectaria encara més a la reputació de l'Estat, ja malmesa per l'1-O».En aquest context, Geis ha dit que JxCAT no renuncia a la investidura de Puigdemont i que salvaguardarà «amb fora, determinació i esperança» que es respectin els drets polítics de tots els «que el club del 155 no vol». «Som la llista del president Puigdemont i farem tot el que sigui possible per la seva legitimitat com a president», ha declarat.Des d'ERC, la diputada Anna Caula ha assegurat que ara mateix la democràcia està «suspesa» a l'Estat i ha defensat que la causa és justa i que per això l'ONU ha acceptat i tramitat les denuncies presentades per Jordi Sànchez i Carles Puigdemont. Ha afegit que aquesta és una altra «victòria de la democràcia» davant d'un Estat «autoritari i repressiu». Així, ha dit que en aquesta situació d'«emergència nacional» defensaran en tot moment la sobirania «davant de les ingerències de l'Estat espanyol que fa impossible aplicar el 21-D».Per últim, el diputat de la CUP Carles Riera ha insistit en la necessitat d'investir Puigdemont. «Demanem un ple d'investidura ja per investir Puigdemont i assumim i assumirem totes les responsabilitats institucionals i polítiques, amb totes les conseqüències», ha declarat. Riera ha celebrat que les dues propostes de resolució són una «passa endavant» i «rectifiquen el rumb» però ha afegit que aquestes no haguessin estat necessàries «si l'Estat no hagués segrestat la sobirania del poble i del Parlament» i si els grups majoritaris no haguessin «acatat les prohibicions il·legítimes, adaptant i retirant candidatures i suspenent plens».En aquesta línia, el diputat ha alertat que el camí no és la «rendició» davant del «terrorisme d'estat» sinó construir república i ha apuntat que el pas més efectiu per començar és investir Puigdemont. Ha valorat que l'aprovació d'aquestes propostes pot «reobrir l'esperança en la unitat» de les forces independentistes i ha esperat que les properes passen «ho confirmin». Riera ha celebrat també que JxCAT hagi demanat la delegació de vot per a Puigdemont.Cs, PSC, CatECP i PPC critiquen les propostesLa presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha intervingut en el debat des del seu escó i no des del faristol. La líder del partit taronja ha criticat que els independentistes pretenguin decidir des del Parlament «qui entra o surt de la presó». En aquesta línia, Arrimadas ha apuntat que és una «sort» viure en un país de la Unió Europea del segle XXI, i no en la República «no democràtica» que els sobiranistes volen construir. Finalment, la cap de files de Cs ha subratllat dues «falsedats». La primera, que Carles Puigdemont no és president de la Generalitat i, la segona, que l'ONU no ha donat pas la raó a Jordi Sànchez, en referència al compliment de les mesures cautelars acordades pel Comitè de Drets Humans.Al seu torn, el portaveu adjunt del PSC, Ferran Pedret, ha considerat que el Parlament no hauria de demanar l'alliberament dels líders independentistes en situació de presó preventiva. Segons ha fet notar, una institució del poder legislatiu no hauria de poder adreçar-se al poder judicial per dir-li què ha de fer. Així mateix, el dirigent socialista ha sentenciat que el seu partit vol que tots els presos en aquesta situació siguin lliures, i ha ofert l'empatia del PSC a JxCat, ERC i la CUP.«Cal decidir si continuem en el conflicte o si intentem buscar marcs de diàleg per reconstruir els consensos bàsics», ha subratllat. En aquesta línia, ha fet una crida per aprofitar el ple d'avui per iniciar aquest camí. Pedret també ha demanat que els partits sobiranistes tinguin empatia amb la resta de formacions per tal que el Parlament denunciï tots els «insults i amenaces» que reben a títol personal i a algunes seus polítiques. Finalment, ha reclamat «serenor i calma» per destensar el conflicte català.Els comuns, que han diferenciat el vot en diversos punts, han defensat «els drets polítics» de Sànchez, Turull i Puigdemont. Ara bé, entenen que els documents de JxCat, ERC i la CUP plantegen també «tornar a la casella de sortida» en posar sobre la taula la investidura de Puigdemont. «Pot ser just però tornem enrere», ha assegurat Domènech. «I tornar enrere pot ser molt apoteòsic, digne i èpic però segurament és perquè no sabem com tirar endavant, atrapats en un cicle sense fi cap a què? Noves eleccions?», s'ha preguntat el cap de files dels comuns des del faristol del Parlament.Domènech ha preguntat als independentistes quina és, doncs, la finalitat de les propostes de resolució dels independentistes. «Puigdemont de nou? D'acord, i després què?», ha insistit. «Més processats; en aquest cas la Mesa, més presos, més plens més resolucions. I després, què? [...] El moment és greu i demana respostes, no més preguntes. [...] En el cor de la lluita pels drets i les llibertats ens hi trobarem; amb nous intents contra una paret una vegada i una altra, no», ha resolt Domènech.El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha tancat les intervencions durant el primer debat de les propostes de resolució. El popular ha considerat que no portaran «cap solució» sinó que només aconseguiran «enquistar el problema». De fet, creu que els dos documents dels independentistes pretenen mantenir el «desafiament a l'estat de dret» i alhora «avalar els radicals que sembren el caos a diferents punts de Catalunya». En aquest context ha acusat els independentistes d'actuar com un «bomber piròman» i ha assegurat que «tenen pànic a dir la veritat» als ciutadans. És en aquest context que ha replicat a JxCat, ERC i la CUP que no veu «carcellers» al seu entorn i ha negat que els empresonaments siguin per defensar idees independentistes.