El jutge d'Edimburg deixa Clara Ponsatí en llibertat amb cautelars

La consellera cessada s'oposa a l'extradició i el procés continua fins la propera audiència o sessió, programada pel 12 d'abril

Actualitzada 28/03/2018 a les 17:05

La consellera Clara Ponsatí, cessada pel govern espanyol, ha estat posada en llibertat amb mesures cautelars aquest dimecres a primera hora de la tarda, després de declarar davant d'un jutge a Edimburg per l'euroordre de detenció emesa pel magistrat del Suprem Pablo Llarena. Segons ha confirmat un portaveu de la Fiscalia d'Escòcia, Ponsatí s'ha oposat a la seva extradició i «ha estat posada en llibertat sota fiança mentre el cas continua fins el 12 d'abril», quan està previst que pugui fer-se la pròxima audiència. Amb tot, han matisat fonts de la Fiscalia, aquest dia no necessàriament té per què declarar Ponsatí. Des del ministeri públic han matisat que a Escòcia la «fiança» entesa com a cautelars no implica necessàriament una quantitat de diners, sinó que poden incloure mesures com per exemple la retirada del passaport. «Mentre els procediments per una extradició segueixin funcionant, seria inapropiat fer cap altre comentari en aquests moments», han assegurat. Al matí, Ponsatí s'ha entregat de forma voluntària a una comissaria, tal com ja havia anunciat el seu advocat, Aamer Anwar.Cap a dos quarts de cinc de la tarda (hora de Catalunya), Ponsatí ha sortit dels jutjats juntament amb el seu advocat, Aamen Anwar, entre crits de suport i ànim. «La Clara està satisfeta que les cautelars hagin estat concedides pels tribunals escocesos i agraïda pel respecte i la dignitat oferts per la policia escocesa», ha apuntat Anwar, que ha explicat que s'han oposat a l'ordre europea que demana l'extradició cap a Espanya.L'advocat ha dit també que l'euroordre del Suprem inclou delictes com la rebel·lió i la malversació de fons públics, pels quals la seva clienta pot arribar a afrontar penes de 30 i 8 anys, respectivament. En aquest sentit, ha afirmat que Ponsatí nega rotundament els càrrecs de què se l'acusa i «se li fa difícil creure» que se la consideri responsable d'aquests delictes.Segons ha explicat Anwar, Ponsatí creu que els catalans «intentaven expressar el dret democràtic de decidir el seu destí» i els únics «responsables» de la violència són les forces policials espanyoles que van intentar aturar el referèndum.De cara als pròxims passos, l'advocat ha assenyalat que la vista del 12 d'abril no té per què ser «una vista sencera» i ha dit que Ponsatí sap que el procés judicial i el camí que encara queda per recórrer serà «llarg». Amb tot, ha destacat també que la seva clienta està «humilment agraïda» amb tots els que li han donat suport i amb el govern escocès. «Ara accepta que el seu destí és en mans de la justícia escocesa, que és independent», ha conclòs.