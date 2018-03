Detingut l'historiador Josep Lluís Alay, un dels quatre acompanyants de Puigdemont

La policia espanyola l'ha arrestat a Barcelona per un suposat delicte d'encobriment

Actualitzada 28/03/2018 a les 21:07

Agents de la Comissaria General d'Informació de la policia espanyola han detingut aquesta tarda l'historiador Josep Lluís Alay, un dels quatre acompanyats que viatjaven al cotxe amb Carles Puigdemont quan el van detenir a Alemanya. La policia espanyola l'ha arrestat a Barcelona a les 19.20h d'aquest dimecres. Alay estava aquest mati a la tribuna del ple del Parlament. Aquest dimecres, la policia espanyola també ha arrestat els dos mossos que acompanyaven Puigdemont en el viatge de tornada de Finlàndia a Bèlgica, quan va ser interceptat per la policia alemanya. Tots tres es troben a la comissaria de la Verneda on hauran de declarar davant la policia. Al cotxe viatjava també l'amic personal del president destituït, l'empresari Josep Maria Matamala. Segons fonts del Ministeri d'Interior, les detencions són fruit de les investigacions arran de l'ordre de la Fiscalia de l'Audiència Nacional per un delicte d'encobriment.La Comissaria General d'Informació de la policia espanyola va obrir una investigació i va enviar aquest mateix dimarts un informe a la Fiscalia de l'Audiència Nacional per determinar si els dos agents, l'historiador i l'empresari havien comès alguna conducta delictiva per haver ajudat Puigdemont en el seu recorregut europeu. Segons la Fiscalia, podrien haver comès un delicte d'encobriment.Les primeres detencions han arribat hores més tard d'iniciar-se aquesta investigació a l'Audiència Nacional. Un dels agents ha estat arrestat a tres quarts d'una quan ha arribat en un vol procedent de Brussel·les, mentre que l'altre un quart d'hora més tard prop del seu domicili.Aquest vespre, la policia espanyola ha detingut l'historiador Josep Lluís Alay, que també acompanyava Puigdemont en el viatge de tornada de Finlàndia. Tots tres estan a disposició de la policia, que els haurà de prendre declaració en les properes hores i determinar si els deixa lliures a l'espera que els citi el jutge.Al cotxe on viatjava Puigdemont també hi havia l'empresari gironí Josep Maria Matalmala, que és l'únic que encara no ha estat detingut.