Puig: «Puigdemont i Comín estan disposats a deixar l'acta de diputat per estalviar les eleccions»

El conseller destituït de Cultura aposta per «recuperar la Generalitat però no a qualsevol preu» i avisa que «fer un Govern autonòmic» no farà que s’alliberin els presos

Actualitzada 27/03/2018 a les 13:08

El conseller de Cultura destituït, Lluís Puig, ha assegurat en una entrevista a El Món de Rac1 que els dos diputats de JxCat i ERC que romanen fora de Catalunya, Carles Puigdemont i Antoni Comín, no tindrien inconvenient en renunciar als seues escons si això facilita una investidura i que es pugui formar Govern. «No és que ho digui jo; és que el mateix Puigdemont i també Comín ja ho van dir, que si feia falta, abans d’anat a eleccions, cedirien l’acta de diputat. El president Puigdemont estava disposat inclús a renunciar a l’acta en pro de fer un Govern i d’estalviar les eleccions», ha sentenciat. Amb tot, Puig ha lamentat també que si finalment el Tribunal Suprem suspèn els dos diputats, ni tan sols es podria valorar això. «Si la justícia retira l’acta de diputat a Carles Puigdemont i Antoni Comín, com sembla que passarà, ja no hi ha debat», ha dit.D’altra banda, Puig ha comentat la necessitat que hi ha de tancar un Govern a Catalunya, però ha volgut trencar amb determinats missatges que assegura que són equivocats. «L’escarni és tant elevat i extraordinari que estem convençut que agenollar-nos i fer un govern autonòmic és un pas enrere i allargar amb molts anys de presó els que ja hi són. Ens cal recuperar la Generalitat però no a qualsevol preu. Fer un govern autonòmic pensant que la gent sortirà de la presó és fals, una mentida», ha etzibat.Per últim, Puig ha descartat, al menys de moment, poder tornar del seu «exili» a Bèlgica. Per a ell, «tornar a un país on al feixisme li ha caigut la màscara i que es comporta com es comporta, no és gaire temptador». «Faré els possibles i els impossibles per no tornar a aquest entorn», ha dit, tot admetent que, malgrat no penedir-se de tot el que ha fet, no està segur de «què hagués fet si quan li van oferir la conselleria de Cultura hagués sabut que avui seria a Bèlgica».