Ponsatí s'entregarà a la policia d'Escòcia demà al matí i declararà a la tarda

El seu advocat demanarà que sigui posada en llibertat amb mesures cautelars mentre dura el procés judicial de l'euroordre

Actualitzada 27/03/2018 a les 13:53

Clara Ponsatí, consellera destituïda pel 155, s'entregarà voluntàriament a la policia d'Escòcia aquest dimecres al matí, i declararà davant del jutge a les 15.30h (hora de Catalunya).Així ho ha confirmat el seu advocat, Aamer Anwar, en un comunicat. La defensa de Ponsatí argumentarà davant del jutge que ha de ser posada en llibertat mentre dura el procés judicial sobre l'euroordre. «Clara Ponsatí fa front a càrrecs per rebel·lió violenta i malversació de fons públics en relació a l'organització del referèndum, uns càrrecs que la meva clienta rebutja frontalment», assegura Anwar.Segons ell, l'equip legal «defensarà robustament» la consellera destituïda davant «dels intents d'Espanya d'extradir-la». «La Clara Ponsatí considera aquests càrrecs com una persecució política i diu que els seus drets humans i la justícia no es poden garantir als tribunals espanyols», explica el comunicat, que afegeix que segons la que va ser consellera d'Educació «el govern espanyol mai podrà esclafar l'esperit del poble català».Ponsatí s'entregarà a la policia escocesa a les 10.30, hora local, una hora més a Catalunya, i hi haurà una atenció als mitjans de comunicació davant de la comissària de policia dels seus advocats. Llavors, el procediment preveu que la policia d'Escòcia detingui Ponsatí. Al migdia, a les 14.30, hora escocesa, una més a Catalunya, la consellera destituïda testificarà davant d'un jutge que haurà de decidir si li permet sortir en llibertat mentre dura el procés d'extradició o la posa en presó preventiva.