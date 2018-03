La interlocutòria del jutge alemany constata un «risc de fuga» de Puigdemont a Bèlgica

El magistrat assegura que el president destituït té «incentius» per marxar a Brussel·les

Actualitzada 27/03/2018 a les 08:09

La interlocutòria del jutge alemany del tribunal de primera instància on ha declarat Carles Puigdemont aquest dilluns constata un «risc de fuga» del president destituït i per això dictamina que continuï a la presó. Segons el jutge, tenint en compte que Puigdemont té residència a Brussel·les i que allà podria tenir un procés «més favorable», el líder de JxCat té «incentius» per intentar sortir d'Alemanya. A més, el magistrat ha recordat que Puigdemont va ser interceptat mentre estava en «trànsit» direcció a Bèlgica.El document del jutge, però, aclareix que no entra en el fons de l'ordre europea de detenció, que haurà d'avaluar el tribunal superior de Schleswig-Holstein, el 'land' alemany on el van detenir. «El jutjat de primera instància no té competències per decidir sol sobre una extradició, sinó només per assegurar-se que des d'un primer moment l'extradició és clarament inconsistent o bé si s'ha detingut la persona equivocada», afirma el magistrat en un comunicat distribuït per l'audiència provincial de Kiel.Durant la vista d'aquest dilluns s'ha «instruït i interrogat» Puigdemont i s'ha confirmat la seva identitat. També s'ha validat que sigui la persona subjecta a l'euroordre emesa per l'Estat espanyol el 23 de març.A més, explica que el tribunal superior, amb seu a Schleswig, tindrà la potestat d'atendre «peticions d'alliberament», però sempre i quan vinguin «exclusivament» de la fiscalia general del mateix 'land'.