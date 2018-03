La fiscalia de Schleswig-Holstein veu «poc probable» una decisió sobre la situació de Puigdemont durant la Setmana Santa

Fonts del ministeri públic de l'estat alemany apunten que la detenció actual del president destituït no és una presó preventiva

Actualitzada 27/03/2018 a les 12:14

La fiscalia general de Schleswig-Holstein veu «poc probable» que es prengui una decisió sobre la situació de Carles Puigdemont abans de les vacances de Setmana Santa. Fonts del ministeri públic han indicat a l'ACN que Puigdemont es troba en una situació de «detenció provisional», a l'espera que el jutge del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein determini quines seran les mesures cautelars que se li apliquen mentre dura tot el procés per decidir si se l'extradeix o no, que es pot allargar entre 60 i 90 dies. Tenint en compte que divendres i dilluns són festius a Alemanya, des de la fiscalia veuen complicat que es consideri el cas de Puigdemont abans que acabi la Setmana Santa, tot i que no ho descarten. Això implicaria que el líder de JxCat seguiria a la presó, en un «allargament de la custòdia policial», fins que el jutge de la instància superior assumís el cas i considerés quines cautelars aplicar-li.Fonts de la fiscalia han afirmat a l'ACN que la llei no preveu «un termini màxim concret» per imposar les mesures cautelars per tot el procés d'extradició una vegada la detenció s'ha allargat. Tot i que el jutge hauria de decidir «de manera relativament ràpida», el ministeri públic preveu que abans de Divendres Sant el procés d'extradició com a molt s'haurà admès a tràmit al Tribunal Superior.El jutjat de primera instància de Neumünster va allargar la detenció per «risc de fuga» en considerar que Puigdemont tindria «incentius» per anar a Bèlgica. La decisió d'ahir no podrà ser apel·lada per la defensa de Puigdemont, i és només la fiscalia general de l'estat de Schleswig-Holstein qui té potestat per apel·lar al tribunal superior, segons el propi ministeri públic.Les cautelars poden implicar l'entrada en presó preventiva o d'altres mesures menys dures com la d'haver-se de presentar regularment als jutjats. Segons la fiscalia, Puigdemont «no necessàriament» serà cridat a declarar davant d'aquest nou jutge per decidir sobre les cautelars. El magistrat, amb seu a Schleswig, a uns 70 quilòmetres de la presó de Neumünster, li podria prendre declaració «per escrit».