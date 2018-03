Forcadell i Simó demanen al jutge Llarena que arxivi la causa contra elles

La defensa argumenta que van actuar sempre seguint el reglament del Parlament i emparades per la llibertat d'expressió

Actualitzada 27/03/2018 a les 17:49

La defensa de Carme Forcadell i Anna Simó ha presentat un recurs de reforma davant el jutge del Suprem Pablo Llarena on li demana que arxivi la causa contra elles.L'advocada recorre la interlocutòria de processament, on el jutge envia a judici a Forcadell pel delicte de rebel·lió i a Simó (que era primera secretària de la Mesa) per un delicte de desobediència. En l'escrit, s'argumenta que totes dues van actuar sempre complint el reglament de la cambra i emparades per la «llibertat d'expressió» i la «inviolabilitat parlamentària». En el cas de Forcadell, el recurs rebat els arguments del jutge per defensar que la presidenta del Parlament «no va actuar amb violència», tal i com requereix el delicte de rebel·lió.A més, subratllen que la causa no s'hauria d'instruir al Suprem (perquè hi ha processats que no estan aforats) i que, en tot cas, s'hauria de donar trasllat al TSJC.El jutge Llarena va processar Forcadell i Simó divendres, juntament amb 23 investigats més a la causa oberta al Tribunal Suprem. La interlocutòria es pot recórrer i l'advocada de totes dues, Olga Arderiu, ja ha fet el pas. En els recursos, la lletrada demana a Llarena que arxivi la causa contra les dues.Als recursos, la defensa argumenta que tots els fets que s'investiguen van passar a Catalunya i que, per tant, el Suprem no és el tribunal competent per jutjar-los i demana a Llarena que derivi la causa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). A més, assenyala que a la causa hi hagi investigats que no són aforats.