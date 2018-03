El Suprem cita les defenses de Mas, Ortega i Rigau el 25 d'abril pels recursos del 9-N

El TSJC els va condemnar per desobediència a penes d'entre 18 i 24 mesos d'inhabilitació i la fiscalia no ha recorregut

Actualitzada 27/03/2018 a les 12:51

El Tribunal Suprem ha citat pel proper 25 d'abril les defenses d'Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per presentar oralment els seus respectius recursos de cassació contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pel cas del procés participatiu del 9-N.Els condemnats no estan citats i seran els seus advocats els que plantejaran oralment els arguments dels seus recursos que ja van presentar per escrit fa prop d'un any. A partir d'aquell dia, els magistrats deliberaran sobre els recursos presentats i dictaran sentència.La fiscalia va decidir no presentar cap recurs, però es va oposar als recursos de les defenses. Mas, Ortega i Rigau van ser condemnats a 24, 21 i 18 mesos d'inhabilitació per desobediència.