Cs critica que el Parlament farà un «ple show» aquest dimecres

Actualitzada 27/03/2018 a les 14:29

El portaveu parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, ha criticat que el Parlament farà aquest dimecres un «ple show» que no servirà per a desbloquejar la investidura i ha acusat els partits independentistes de fer «tripijocs». En roda de premsa, Carrizosa ha tornat a criticar l'«arbitrarietat» del president del Parlament, Roger Torrent, en fixar data pel ple demanat per JxCAT, ERC i la CUP «en tres dies» i, en canvi, trigar «tres setmanes» en fer-ho en el cas del que demana Cs per votar la seva compareixença. Sobre el fet de no haver volgut que aquesta proposta de resolució entrés al ple de demà, Carrizosa ha dit que no contribuiran als «tripijocs» dels independentistes i que volen que aquesta qüestió es tracti «com estava previst el dia 5 d'abril». D'altra banda, ha considerat que la resolució de l'ONU sobre Jordi Sànchez el que fa és una «menció genèrica» i que les mesures cautelars dictades es produeixen «automàticament» en admetre a tràmit el recurs de qualsevol. El diputat ha defensat que l'Estat espanyol ja està «complint les lleis» com diu l'ONU.«Demà no tenim un ple per desbloquejar la política, per fer una investidura d'un president per a tots els catalans ni tenim tampoc un ple per parlar de llistes d'espera, ocupació o educació», ha declarat Carrizosa. El diputat ha criticat que es faci una sessió plenària per defensar «que sigui investit un fugat de la justícia» i per «dir als jutges què han de fer».Malgrat les crítiques, el portaveu parlamentari ha explicat que Cs hi participarà i que ho farà amb una proposta de resolució en la que demanen la dimissió de Torrent –com ja va explicar aquest dilluns Inés Arrimadas-, amb un bloc de mesures «per la convivència» i que també proposa «condemnar» la pràctica d'algunes institucions de declarar persones non grates d'altres «per com pensen». Sobre Torrent, el diputat ha insistit que actua amb «arbitrarietat», que fa «mítings» d'ERC «parapetat» darrera de la Mesa, que defensa que un president és «impune i immune» i que no està complint amb les seves funcions.D'altra banda, i després que no acceptessin que la seva proposta de resolució per votar la compareixença de Torrent també se substanciés en el ple de demà, Carrizosa ha defensat que volen que les coses es facin com estava previst i no contribuir als «tripijocs per netejar la imatge» del president del Parlament. A més, ha dit que reformularan la proposta tenint en compte que ja s'ha posat en marxa el compte enrere de la legislatura –una de les coses que demanaven en el text- i que se centraran en que «Torrent doni la cara» i faci un exercici de transparència i proposi un candidat «en condicions de ser president». De moment, aquest dimecres, es votaran qüestions «que ja s'han llegit en capítols anteriors».D'altra banda, Carrizosa ha explicat que el seu grup parlamentari ha demanat dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) per la proposta de reforma de la llei de presidència impulsada per JxCAT. Cs defensa que el tràmit de lectura única queda reservat per a textos legals molt simples o la naturalesa dels quals ho permeti i descarta que la llei de presidència s'emmarqui en aquests paràmetres perquè «és part del bloc estatutari».Carrizosa ha afegit que amb aquesta modificació es pretén fer una «llei a mida del separatisme per poder investir president candidats que no estiguin presents en el moment de la investidura». Així, ha resumit que la proposta és «antiestatutària».Per últim, Carrizosa s'ha mostrat respectuós amb el dret de manifestació de tothom però ha dit que és «condemnable» que s'estigui afectant terceres persones. El diputat s'ha referit així als talls de carretera que s'han reproduït aquest dimarts contra la detenció de Carles Puigdemont i l'empresonament de líders independentistes.«És condemnable que hi hagi persones que hagin d'estar patint les conseqüències dels talls de carretera que són moltes vegades arbitrades per persones que no tenen legitimitat per produir un perjudici a la resta de ciutadans», ha manifestat. Ha afegit que aquestes manifestacions no han estat «degudament autoritzades» i no compten «amb el compliment dels requisits legals».