El cap de la policia catalana demana que es traslladi la crida a la calma i la no violència

Actualitzada 26/03/2018 a les 11:11

El president del Parlament, Roger Torrent, s'ha reunit aquest dilluns al matí amb el cap dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, segons han confirmat a l'ACN fonts properes al president i al cos policial. Fonts properes a la presidència han explicat que López va trucar el president del Parlament aquest diumenge a la nit i aquest li va traslladar la necessitat de parlar en persona. Fonts policials han afegit que López també va demanar reunir-se amb Torrent després dels esdeveniments produïts aquest diumenge arran de les concentracions en contra de la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya. El cap dels Mossos ha traslladat al president de la cambra catalana la necessitat que es faci una crida a la calma i la no violència en les concentracions i manifestacions que es convoquin, especificant que cal que la ciutadania respecti els cordons policials que es fixen per protegir edificis ja que els agents no poden permetre que se superin quan s'intenten traspassar.