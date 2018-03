El jutge allarga la detenció de Puigdemont i el posa a disposició del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein

El president destituït passarà una segona nit a la presó de Neumünster

Actualitzada 26/03/2018 a les 20:36

El jutge de primera instància de Neumünster ha decidit aquest dilluns allargar la detenció del president destituït Carles Puigdemont, que passarà una segona nit a la presó d'aquest municipi alemany.Puigdemont ha comparegut als jutjats aquesta tarda, i a partir de dimarts passarà a disposició del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, que és el que ha de decidir si accepta o no l'extradició, i determinar mesures cautelars concretes.El jutge d'aquest dilluns, de fet, s'ha limitat a identificar el líder de JxCat i traslladar el cas a la instància superior, que n'és la competent. Per ara, no hi ha data ni horari concret per a la declaració de Puigdemont al Tribunal Superior, però fonts de la fiscalia han indicat que esperen que sigui el més aviat possible.