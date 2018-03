Mercadona crea 1.169 llocs de treball

Compta amb 259 supermercats i el 2017 va realitzar compres a proveïdors de Catalunya per valor de 3.631 milions d'euros

Actualitzada 26/03/2018 a les 13:43

Inversió de 125 milions d’euros per transformar Mercadona

3.631 milions d’euros en compres a Catalunya

Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia d’RSE

Mercadona ha tancat l’exercici 2017 amb un volum de compres a Catalunya que arriba als 3.631 milions d’euros, xifra que reflecteix l’aposta sostinguda pel teixit productiu català i, especialment, pel sector agroalimentari. La companyia també ha finalitzat el 2017 amb una plantilla de 12.895 persones, després de crear 1.169 nous llocs de treball. Amb això, reforça el compromís que manté amb la generació d'ocupació estable, com ho demostra el fet que hagi incorporat més de 3.600 persones a la seva plantilla a Catalunya durant els darrers 6 anys.En el marc de vincular part de la seva retribució als beneficis i a la productivitat de la companyia, Mercadona ha repartit entre els treballadors 48 milions d'euros a Catalunya en concepte de prima per objectius. A més, ha continuat aplicant la seva política retributiva per la qual, actualment, els treballadors amb més de quatre anys d’antiguitat (el 78% de la plantilla) disposen d’un salari de 1.462 euros nets al mes (al qual cal afegir dues primes que s’aconsegueixen per assolir els objectius establerts), una xifra que se situa per sobre de la mitjana del sector. També aposta per l'equitat amb una política de recursos humans basada en el principi de «mateixa responsabilitat, mateix sou», que recompensa per igual l’esforç de les 12.985 persones que conformen la plantilla: 8.830 dones (un 68%) i 4.155 homes (un 32%).Per impulsar l'estratègia implantada el 2017 de dur a terme la inversió necessària per transformar Mercadona, la companyia ha abordat diferents moviments al llarg de l'any. Durant aquests dotze mesos ha destinat 125 milions d'euros, el doble que l’exercici anterior, tant a l'obertura com a la reforma de botigues, així com a l'optimització de la xarxa logística. Concretament, ha invertit 104,5 milions d'euros en l'obertura de 4 nous supermercats i la reforma de 33 més, tots amb el nou model de botiga eficient que millora l'experiència de compra dels clients, i 20,5 milions d’euros en el nou bloc logístic a Abrera, on ha posat en marxa la primera fase de la plataforma de productes frescos integrada dins del magatzem de fred. Al tancament de l’exercici té 259 supermercats a Catalunya.A més, també ha fet un important esforç en el desenvolupament de l’oferta de productes frescos, per mitjà del projecte «Frescos Global», que implica introduir importants millores en les seccions de peribles i que s’anirà implantant progressivament a totes les botigues. En són un exemple la secció de carnisseria amb una millor qualitat de producte i en la qual els clients poden personalitzar els talls de la carn al punt d'acabat; la secció de pernil renovada, que ofereix tall a ganivet i envasament al buit del producte; peixateries amb millor servei i assortiment local gràcies al projecte de peix de llotja i el nou assortiment de sushi; o una nova secció de forn amb productes més locals i adaptats a les necessitats dels clients, entre altres iniciatives.El suport al teixit productiu de Catalunya s’ha vist reflectit amb un volum de compres a proveïdors catalans o amb seu a Catalunya que assoleix els 3.631 milions d’euros. Un any més, l’efecte dinamitzador de Mercadona ha tornat a ser una constant gràcies a la relació comercial que manté amb 1.870 petites i mitjanes empreses del territori que, al seu torn, donen feina a més de 35.000 persones. En aquesta mateixa línia, cal destacar la generació de riquesa derivada de l’activitat dels 15 interproveïdors catalans que treballen amb Mercadona (fabricants de les marques Hacendado, Bosque Verde, Deliplus i Compy), que han invertit 96 milions d’euros i donen feina estable a més de 5.300 persones. La inversió conjunta de Mercadona i aquestes 15 empreses ha estat de 221 milions d’euros el 2017, dels quals 125 milions són inversions directes de Mercadona i 96 corresponen a la inversió realitzada pels fabricants interproveïdors, tots ells especialistes. Actualment, l’ocupació generada per la companyia a Catalunya (directe i indirecte) supera els 53.200 treballadors.Aquesta relació estratègica amb empreses de referència a Catalunya ha permès, per exemple, que el 2017 Mercadona comprés més de 114 milions de quilos d’embotits a Casa Tarradellas (Gurb-Barcelona), Embotits Monter (Sant Jaume de Llierc-Girona), Noel i La Selva, entre d’altres; que Pastisfred, empresa amb seu a Montblanc (Tarragona), produís 7,2 milions d’unitats de pastissos i mousses; i que les empreses lleidatanes Catafruit, Nufri, Golden Export i Frifruit, entre d’altres, servissin més de 65 milions de quilos de fruita (peres, pomes, préssecs i nectarines, principalment) a les botigues.En l’àmbit de la higiene personal, el Grup Ubesol-Maverick, d’Ulldecona, ha comercialitzat 33,5 milions de litres de gel de bany i 9,5 milions de litres de xampú; You Cosmetics i Wecolors (ubicades totes dues a Barcelona) han produït gairebé 39,5 milions d’unitats de productes de cosmètica, com ara maquillatges, colorets, pintallavis, ombres d’ulls, màscares de pestanyes, pinzells, esmalts i complements per a les ungles, i accessoris per als cabells, entre d’altres. I pel que fa a la neteja i cura de la llar, l’empresa Saplex, amb seu a Canovelles (Barcelona), ha servit més de 48 milions de rotllos de bosses d’escombraries i 10 milions de paquets de bosses per congelar els aliments.Un any més s’han assolit acords de col·laboració amb el sector primari com ho reflecteix el fet que Mercadona comprés 3,1 milions de quilos de pomes de les comarques gironines; 3 milions de quilos de peix fresc del litoral català; més de 57 milions de litres de llet produïda per ramaders catalans i envasada en el seu lloc d’origen; més de 500.000 quilos de figues procedents de les comarques lleidatanes, i 336.000 quilos de musclos del Delta de l’Ebre, entre d’altres.Aquests exemples formen part de l’aposta pel desenvolupament d’una Cadena Agroalimentària Sostenible de Mercadona, en què totes les baules es vegin beneficiades i puguin sumar esforços per satisfer «El Cap» (que és com la companyia anomena internament els clients) apostant per l’especialització i oferint productes de proximitat, amb la màxima qualitat i frescor, amb un assortiment adaptat a les seves necessitats.Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és retornar part de tot el que rep d'ella. Amb aquest objectiu, es desenvolupa el pla de Responsabilitat Social de la companyia que reforça l’aposta pel creixement compartit a través de diferents línies d'actuació sostenibles. Una línia estratègica del pla és la sostenibilitat mediambiental amb iniciatives com la de disposar d'un sistema de gestió mediambiental propi, enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica i la reducció de residus; part d'aquest sistema està basat en els principis de l'economia circular i busca la conversió de residus en nous recursos.En l’àmbit d’acció social, el 2017 ha donat 1.600 tones d’aliments a diferents institucions i entitats socials d’arreu de Catalunya a través de les diferents iniciatives en què ha participat. En aquest mateix marc, col·labora amb més de 30 menjadors socials als quals dona diàriament productes que no són aptes per a la venda, però que sí que estan en perfectes condicions per al consum.