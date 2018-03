Fonts de la fiscalia de Schleswig-Holstein asseguren a l'ACN que dilluns a la tarda el president destituït compareixerà davant del jutge de primera instància

Actualitzada 26/03/2018 a les 13:23

La detenció del president destituït Carles Puigdemont es pot allargar fins aquesta mitjanit, segons han indicat fonts de la fiscalia de Schlewsig-Holstein a l'ACN. Des de la fiscalia asseguren que aquest és el termini legal establert des del moment de la primera detenció i que encara no s'ha allargat. Amb tot, aquest dilluns a la tarda Puigdemont ha de veure un jutge de primera instància que serà l'encarregat de decidir si prorroga o no la seva estada temporal al centre penitenciari de Neumünster mentre no passa a disposició del jutge que ha de portar tot el procés d'extradició. Serà aquest segon jutge el que haurà de determinar, després, si aplica mesures cautelars a Puigdemont mentre es resol el seu cas. Aquestes mesures cautelars podrien anar des de la presó provisional fins a la llibertat amb condicions com la de presentar-se regularment a una comissaria.