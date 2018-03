L'ACM i l'AMI es proposen desmuntar «les mentides sobre l'1-O» amb testimonis d'alcaldes

Les entitats municipalistes acorden un pla d'actuació que contempla accions per «internacionalitzar la causa catalana», «accions judicials» i activisme social a Catalunya

Actualitzada 26/03/2018 a les 20:13

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) s'han proposat desmuntar el relat judicial que «ha portat a la presó» als consellers destituïts pel 155, a Jordi Sánchez i a Jordi Cuixart, així com «les mentides sobre l'1-O» que, segons les entitats municipalistes, contenen els atestats policials. Per això, volen recollir i donar visibilitat a testimonis d'alcaldes que «van viure el que realment va passar». Així doncs, l'ACM i l'AMI han acordat iniciar un pla d'actuació que preveu dur a terme accions per «internacionalitzar la causa catalana», «accions jurídiques» i també actes d'activisme social a Catalunya. Ho han explicat els presidents de l'ACM i l'AMI, David Saldoni i Josep Maria Cervera, en roda de premsa aquest dilluns després d'una reunió extraordinària de les executives. «Ens hem vist interpel·lats per la crida del president del Parlament, Roger Torrent. Volem prendre part d'aquesta crida unitària per eixamplar la base per defensar la democràcia i la llibertat», han assegurat.En relació a les accions per a la internacionalització del conflicte, Saldoni ha remarcat que els alcaldes són «homologables» a tot Europa i, per això, volen explicar «de primera mà» als països que han rebut una euroordre de la justícia espanyola que «la realitat dista molt del que diu» l'ordre de detenció del Tribunal Suprem. L'estratègia dels alcaldes s'articularà entorn grups de treball específicament centrats en la difusió del testimoni d'alcaldes a Suïssa, Regne Unit, Alemanya i Bèlgica, així com amb actes a l'estranger.«Volem demostrar que els càrrecs dels quals s'acusa [als polítics que han marxat a l'estranger] són falsos» i «treure a la llum les mentides de Pérez de los Cobos», ha dit Saldoni. «L'1-O no va ser res més que una aposta pacífica», ha defensat el president de l'AMC, acompanyat de membres de l'executiva. D'altra banda, els presidents de l'AMC i l'AMI han afirmat que prepararan un «gran acte unitari» a Catalunya, els detalls del qual encara s'han de concretar, i al qual volen convidar alcaldes d'arreu del món i de la resta de l'estat espanyol.Per últim, les entitats municipalistes han afirmat que també emprendran «accions jurídiques» i revisaran els atestats policials per a rebatre'n «les mentides», amb el punt de vista d'alcaldes i ciutadans. Saldoni no ha concretat quin tipus d'accions concretes duran a terme en l'àmbit judicial: Ha explicat que «estan valorant la fórmula concreta» amb els seus assessors jurídics i que també volen que les accions estiguin «coordinades amb les defenses de les persones a la presó i a l'exili».