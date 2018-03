La seva defensa reclama a Llarena que garanteixi els seus «drets polítics» com demana l'ONU

Actualitzada 26/03/2018 a les 18:13

El diputat de JxCat Jordi Sànchez no descarta tornar-se a presentar com a candidat a la presidència de la Generalitat si el seu grup parlamentari el proposa i el president del Parlament, Roger Torrent, constata que té suports. Sànchez ha decidit aquest cap de setmana no renunciar a l'escó, al contrari del que havia dit que potser faria, després que divendres el Comitè de Drets Humans de l'ONU hagi instat l'estat espanyol a adoptar les mesures cautelars necessàries per protegir els drets polítics de Sànchez, i està obert a tornar-se a presentar si se li planteja. Per això, la defensa del diputat empresonat a Soto del Real ha presentat aquest dilluns un escrit al magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena perquè tingui en compte la petició d'aquest organisme de Nacions Unides.