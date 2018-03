Els CDR animen a continuar amb les mobilitzacions

Denuncien males pràctiques dels Mossos

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) i l'organització antirepressiva de l'esquerra independentista Alerta Solidària han instat aquest dilluns a la ciutadania a seguir-se mobilitzant als carrers per aconseguir la república i deixar de banda la por que, segons ells, volen inculcar els Mossos d'Esquadra.En un comunicat, les dues organitzacions asseguren que les mobilitzacions d'aquest diumenge a la tarda, convocades per les xarxes socials, «van desbordar previsions i van marcar un canvi de mentalitat respecte les mobilitzacions viscudes fins al moment». Així, consideren que la crida a aturar el país i ocupar els carrers va tenir èxit i cal mantenir-la. «El grau de conscienciació general es palpa en l'ambient i és unànime la sensació que cal un nou pas en l'acció per la democràcia i la república». «Hem superat un punt de no retorn», asseguren.Per això, consideren que «ha arribat el moment de fer un pas més» i insten a actuar amb creativitat, a creure en la força de la gent mobilitzada i «continuar tirant endavant de forma efectiva». «La nostra força i determinació, empenta i espontaneïtat, seran de sobres suficients per respondre l'estat d'excepció que vivim; superarem la por que ens volen inculcar, anul·larem les seves coaccions i amenaces, ens reapropiem dels carrers i aturarem el país, per la dignitat de tanta lluita i anhel de justícia acumulada».En l'escrit, els CDR i Alerta Solidària són molt crítics amb l'actuació dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra. Així, han criticat que els agents de la Brimo i l'ARRO hagin exhibit i usat amb salves les «armes prohibides pel Parlament», els «cops de porra a tort i a dret», provocant ferits, «persecucions i agressions pel carrer», «intents d'atropellament amb furgons policials», «la sistemàtica ocultació dels números d'identificació policial», a més de detencions. Això són «mostres de la carta blanca donada als grups d'antiavalots per intentar estendre el pànic entre els que van sortir al carrer», i consideren que és una «ordre, segurament no escrita, llançada des del poder: volen la gent dividida, anul·lada, que la ràbia esclati de forma dirigida».