El PP, sobre la detenció de Puigdemont: «Demostra que l'independentisme ha naufragat»

Casado afirma que Torrent «ha perdut la neutralitat»

Actualitzada 26/03/2018 a les 14:53

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, ha assenyalat aquest dilluns que la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya «demostra que l'independentisme ha naufragat» i ha afegit que «els seus líders són els primers que abandonen el vaixell». Casado ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que deixi de dirigir aquesta orquestra mentre el vaixell s'enfonsa i que permeti un govern encapçalat per un president «vàlid», que «no estigui implicat en cap procediment penal, que no estigui a la presó i que no estigui fugat». En la mateixa línia que el PPC, Casado considera que Torrent «ja no representa tots els catalans» perquè, segons ha subratllat, «ha recuperat el full de ruptura» i «ha perdut la neutralitat».