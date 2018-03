El Síndic estudiarà d'ofici l'actuació policial a les manifestacions d'aquest diumenge

Demanarà informació al Departament d'Interior i al de Salut després de rebre diverses queixes sobre la manera d'actuar dels Mossos

Actualitzada 26/03/2018 a les 17:44

El Síndic de Greuges ha anunciat que estudiarà d'ofici l'actuació policial pels incidents d'aquest diumenge tant a Barcelona com a altres ciutats de Catalunya. Rafael Ribó ha rebut diverses queixes per la manera com van actuar els Mossos d'Esquadra durant les manifestacions de protesta arran de la detenció del president Carles Puigdemont i l'encarcerament d'alguns dirigents polítics membres del Govern destituït. Ribó subratlla que, segons la informació que ha rebut, prop d'un centenar de persones van resultar ferides per les càrregues policials, principalment davant la Delegació del Govern de Barcelona i la Subdelegació del Govern de Lleida.Segons ha indicat el Síndic a través d'un comunicat, l'actuació policial també va comportar maniobres de dispersió amb els furgons policials, a la vegada que s'han relatat episodis d'utilització de pilotes de goma i manca d'identificació d'alguns agents. Ribó recorda que també hi ha hagut sis persones detingudes en el marc dels incidents.Per tot plegat, el Síndic demanarà al Departament d'Interior informació relativa a les actuacions que es van dur a terme, el nombre d'agents que van participar en el desplegament i si van actuar amb els números d'identificació visibles, així com quin material es va emprar. Al Departament de Salut li ha demanat informació relativa al nombre de persones ateses arran d'aquests fets i l'estat en què es troben.