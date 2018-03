El Parlament debatrà dimecres les resolucions que reclamen garantir els «drets polítics» de Puigdemont, Turull i Sànchez

L'ordre del dia inclou també el debat de les propostes de Cs, PSC i CatECP i de l'informe del Síndic sobre l'1-O

El president del Parlament, Roger Torrent, ha fixat per aquest dimecres a les 10 hores un ple que debatrà diverses propostes de resolució, entre elles les dues de JxCAT, ERC i CUP que reclamen garantir els «drets polítics» de Carles Puigdemont, Jordi Turull i Jordi Sànchez. Les tres formacions han registrat aquest matí les dues propostes de resolució i han demanat que es debatessin en un ple urgent aquesta mateixa setmana. Això ha provocat una nova reunió de la Mesa i la Junta de Portaveus aquesta tarda, on s'ha fixat la data de la sessió plenària i s'han admès a tràmit aquests dues propostes de resolució i les que han presentat posteriorment, PSC, Cs i CatECP. A més, l'ordre del dia també inclou la presentació i debat d'un informe del Síndic de Greuges sobre l'1-O.JxCat, ERC i la CUP han registrat conjuntament aquest dilluns les dues propostes que expliciten que entre els drets a garantir i ha d'haver el de «sotmetre a debat i votació plenària la seva candidatura per ser investit president de la Generalitat». Una de les propostes reclama també la posada en llibertat immediata dels diputats i exdiputats que es troben en presó preventiva «privats de llibertat».La proposta de Cs vol que el ple voti que el Parlament «sol·licita que (Roger Torrent) dimiteixi del càrrec que ocupa». La del PSC vol que la cambra rebutgi «qualsevol proposta unilateral i il·legal» i aposti per un projecte polític «col·lectiu» que enceti un procés de «reconciliació nacional».