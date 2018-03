El govern espanyol recorda que Puigdemont no pot ser investit

Soraya Sáenz de Santamaría acusa Torrent «d'extralimitar-se» en les seves funcions i l'urgeix a proposar un candidat «viable»

Actualitzada 26/03/2018 a les 14:12

Un procediment d'extradició llarg

Avís als partits independentistes i a Torrent

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordat a les forces independentistes que no poden retornar a la idea d'investir Carles Puigdemont. Segons ha declarat des de la Moncloa, estan vigents les mesures cautelars dictades pel Tribunal Constitucional (TC) que «impedeixen que qualsevol candidat es pugui saltar la llei». Aquest dilluns, JxCat, ERC i la CUP han demanat que se celebri un ple urgent aquesta setmana per tractar dues propostes de resolució a través de les quals reclamen que es garanteixin els «drets polítics» de Carles Puigdemont, Jordi Turull i Jordi Sànchez, entre ells el de «sotmetre a debat i votació plenària la seva candidatura». La vicepresidenta ha fet una declaració institucional després de la detenció de Puigdemont, i ho ha qualificat de «bona notícia». També ha acusat el president del Parlament, Roger Torrent, «d'extralimitar-se» en les seves funcions i l'ha instat a proposar un «candidat viable».«Els demòcrates que confiem en l'estat de dret ens tranquil·litza veure que les institucions funcionen», ha manifestat la vicepresidenta del govern espanyol, que considera que és una «bona notícia» la detenció de Puigdemont a Alemanya. «Europa és un espai de dret, confiem en els procediments», ha dit.La número 2 de Rajoy ha reconegut que, des de la Moncloa, han viscut amb «molta tensió i intensitat» els darrers dies però que estaven «confiats» en la feina dels servidors públics «perquè estem en un país on es compleix la llei i on ningú es pot sentir per sobre de ningú».També ha fet una crida a «respectar la justícia i els cossos i forces de seguretat». «Poc poden parlar de democràcia els que no respecten el poder judicial», ha manifestat.La vicepresidenta ha recordat que el procediment per extradir Puigdemont des d'Alemanya es pot allargar. Si no accepta ser extradit en una primera compareixença davant del jutge (prevista en les properes hores), la justícia té un termini de 60 dies (ampliable a 30 més) per prendre una decisió.«Europa és un espai de seguretat, justícia i confiança democràtica, respectem els procediments de la justícia alemanya», ha valorat la vicepresidenta.Durant la compareixença, la vicepresidenta ha recordat que estan vigents unes mesures cautelars dictades pel TC que impossibilitaven una investidura de Puigdemont a distància (dictades quan estava a Bèlgica). Ara, amb Puigdemont detingut, les forces independentistes es replantegen si invertir-lo. Una possibilitat que, segons Sáenz de Santamaría, no és possible.La vicepresidenta insisteix que el president ha d'estar «dins de la llei i fora de la presó» i que Catalunya «no es pot fer servir com un escenari dels independentistes».També ha criticat el missatge institucional de Torrent d'ahir a la nit, i considera que «s'extralimita» de les seves funcions i que no compleix acuradament la seva responsabilitat institucional. «La primera obligació que té i és incapaç de complir és la de proposar un candidat viable a Catalunya», li ha recordat. A més, considera que «no és feina del president del Parlament» proposar el bloc unitari. «Si vols ser president de determinats fronts antidemocràtics això no és la seva feina, allà està per atendre el conjunt dels parlamentaris catalans», ha sentenciat.A més, ha demanat un «debat en profunditat» al Parlament perquè considera que no es controla prou el contingut «sectari» de TV3.