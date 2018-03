Cs vol que el Parlament voti sol·licitar la dimissió de Torrent

La formació taronja presenta una proposta de resolució que insta a «posar fi a l'estratègia d'utilització partidista» de la cambra catalana

Actualitzada 26/03/2018 a les 17:11

El grup parlamentari de Cs ha registrat una nova proposta de resolució per tal que el ple voti que el Parlament «sol·licita que [Roger Torrent] dimiteixi del càrrec que ocupa». I d'aquesta manera, escollir un nou president de la cambra catalana que «pugui i vulgui complir les seves funcions adequadament». El text de la formació taronja també insta a «posar fi a l'estratègia d'utilització partidista de Parlament», per part de Torrent. Consideren, diu la proposta de resolució, que aquesta estratègia «genera divisió a la societat catalana» i aposta per «recuperar la normalitat institucional». Tot plegat arriba després que la presidenta del grup parlamentari de Cs, Inés Arrimadas, hagi demanat a Torrent la dimissió a través d'una conversa telefònica.El document també insta a un futur govern que treballi des del «respecte ple a la legalitat estatutària i constitucional en benefici de tots els catalans». En recordar «solemnement» que tots els ciutadans «sense excepció» són iguals davant la llei, la proposta de resolució dels d'Arrimadas també vol condmenar les «pràctiques inadmissibles» de declarar persona non grata «per les seves idees i d'assenyalar públicament a qui pensa diferent».En aquest sentit el document que ha presentat Cs insta el Parlament també a comprometre's per tal que «pràctiques intolerables per raons ideològiques no tornin a produir-se en un futur com a manera de preservar la convivència ciutadana i el bon funcionament de l'ordenament democràtic».