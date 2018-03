Artadi: «Hem de veure com fem Puigdemont president, no simbòlic sinó de veritat»

JxCAT reuneix aquest dilluns els seus diputats al Parlament

Actualitzada 26/03/2018 a les 10:57

La portaveu de JxCAT Elsa Artadi ha assegurat aquest dilluns que el seu grup treballa per «veure com» investeixen Carles Puigdemont president de la Generalitat. «No simbòlic sinó de veritat», ha afegit en una entrevista a Els Matins de TV3. Ho volen estudiar després que el comitè dels Drets Humans de l'ONU instés l'Estat a prendre «les mesures necessàries per garantir» que Jordi Sànchez «pot exercir els seus drets polítics» d'acord amb l'article 25 del Conveni dels Drets Humans. Artadi entén que el Comitè «apunta la direcció» sobre els drets polítics vigents, més enllà de Sànchez. De moment, aquest dilluns al matí JxCAT reuneix el seu grup parlamentari, preveu mantenir trobades amb els advocats i també esperen reunir-se amb el president del Parlament, Roger Torrent.Les paraules d'Artadi arriben després que Puigdemont sigui en una presó a Alemanya a l'espera de passar a disposició judicial, segons va informar la fiscalia de Schleswig-Holstein aquest diumenge. I també poques hores després que la CUP s'oferís a entrar a la Mesa per investir Puigdemont.