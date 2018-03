Arrimadas demana la dimissió a Torrent

La líder de la formació taronja vol presentar un recurs d'empara al TC i lamenta que el president del Parlament utilitzi la institució per fer «mítings d'ERC»

Actualitzada 26/03/2018 a les 14:02

La presidenta del grup parlamentari de Cs, Inés Arrimadas, ha demanat aquest dilluns la dimissió al president del Parlament, Roger Torrent. Ho ha fet a través d'una conversa telefònica ja que no han pogut encaixar agendes, ha assegurat en roda de premsa Arrimadas des de la cambra catalana. La dirigent de la formació taronja considera que Torrent actua amb «arbitrarietat» en prendre decisions, com ara «trigar tres setmanes» per acordar la data del ple per a la proposta de resolució de Cs i en canvi convocar una nova reunió de la Mesa i la Junta de Portaveus per si es fixa el ple urgent que demanen JxCat, ERC i la CUP per aquesta setmana. Cs també vol demanar empara al Tribunal Constitucional i reclamen una presidència que «respecti tots els drets dels diputats» i sigui «imparcial, neutral». «Que no faci mítings d'ERC» des de les institucions, ha afegit.