Alemanya deté a Puigdemont i avui el jutge decidirà si l'envia a presó

L’expresident de la Generalitat va ser interceptat quan es dirigia cap a Bèlgica en una operació coordinada amb el CNI

Actualitzada 26/03/2018 a les 00:09

Al·legar «motius polítics»

Ponsatí s’entregarà a Escòcia

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha passat la nit a la presó de Neumünster, després de ser arrestat a Alemanya, gairebé cinc mesos després de marxar d’Espanya i a les 48 hores de l’activació de l’euroordre. L’arrest es va produir ahir al matí –a les 11.19, hora local– en una operació coordinada entre la Policia Federal alemanya (BKA) i el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) espanyol, i poc després d’entrar en territori alemany per Dinamarca, mentre anava en cotxe des de Finlàndia cap a Bèlgica. Després d’un breu pas per una comissaria local, Puigdemont va ingressar a la presó de Neumünster, a l’estat federat de Schleswig Holstein i a uns 40 quilòmetres de la seva capital, Kiel.El pla inicial de Puigdemont era tornar via aèria a Brussel·les el dissabte, però finalment va optar per partir la mateixa nit de divendres des de la capital finlandesa, suposadament per posar-se a disposició de la Justícia belga.Avui mateix, l’expresident català compareixerà davant el Tribunal Administratiu d’aquest Estat federat fronterer amb Dinamarca. En un primer moment, compareixerà davant d’un jutge local que haurà d’acreditar la seva identitat. Després, un tribunal superior haurà de decidir si se li apliquen mesures cautelars, entre les quals hi podria haver la presó preventiva, mentre es resol l’euroordre. Els jutges també hauran de determinar «quines són les raons per l’euroordre» i si «hi ha base legal per entregar Puigdemont a les autoritats espanyoles».El procediment per a l’anàlisi i eventual execució de l’euroordre per part de la Fiscalia alemanya sol demorar una mitjana d’entre 15 i 45 dies, però el límit màxim està en 60, a partir del dia de la detenció, independentment dels recursos que puguin presentar-se contra aquesta, segons han precisat fonts del ministeri de Justícia.En aquest sentit, fonts del ministeri públic han explicat que el procés no serà immediat, però també han descartat que s’allargui tant com en el cas de Bèlgica, on va durar mesos. Els acords d’extradició entre Espanya i Alemanya són més curts que entre altres estats membres de la UE, fruit de les estretes relacions entre dos països que es reconeixen com forts aliats.L’advocat belga de l’expresident, Paul Bekaert, va precisar ahir que el jutge alemany haurà de decidir el futur immediat de l’expresident de la Generalitat destituït pel 155 en un màxim de dos dies. «L’han de portar davant d’un jutge i aquest decidirà si continua a presó o el deixa en llibertat condicional abans de 48 hores», va assenyalar en una entrevista a TV3. L’advocat belga també va assegurar que Puigdemont l’havia telefonat al migdia per anunciar-li la seva detenció just traspassar la frontera alemanya provinent de Dinamarca. «Ha estat una conversa curta. No tenia gaires coses a dir. Estic arrestat, punt», va recordar Bekaert, que afirmà que l’expresident català s’havia mostrat «tranquil en tot moment».El Codi Penal alemany no té tipificat com a tal el càrrec de rebel·lió que li imputa la justícia espanyola, però sí el d’alta traïció, que en l’article 81 del Codi Penal preveu una definició similar. Es preveuen, aquí, penes de presó «de no menys de deu anys» o «fins cadena perpètua» –el que a Alemanya equival a un màxim de 25 anys– per «qui menyscaba amb violència o amenaça de violència» a l’estat alemany en el seu conjunt o amenaça «l’ordre constitucional» de la República Federal d’Alemanya (RFA).Per la seva banda, l’advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, es va dirigir ahir cap a Brussel·les per posar en marxa l’equip jurídic que ha de defensar el cas des d’Alemanya. Així mateix, Paul Bekaert explicava ahir que l’estratègia jurídica passarà per «repetir» que el líder de JxCat té immunitat parlamentària com a diputat i que l’ús de l’euroordre per part de la justícia espanyola és per «motius polítics» i, per tant, «il·legal».Per tot plegat, ha confirmat Bekart que ja han contactat amb un advocat alemany –del qual, ahir a la tarda encara no se’n coneixia el nom– que ha acceptat defensar Puigdemont a Alemanya. Quant a la possibilitat que Puigdemont demani asil en aquest país, Bekaert va admetre que «sempre és una opció, com va ser-ho a Bèlgica».Per la seva banda, la Policia escocesa ha confirmat que ha rebut l’euroordre cursada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena contra l’exconsellera Clara Ponsatí. Després d’haver fet algunes investigacions per trobar-la, els ha contactat l’advocat de l’exconsellera, que està fent totes les gestions necessàries perquè s’entregui a les autoritats.