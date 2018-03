Alemanya, Bèlgica, Escòcia i Suïssa: els quatre fronts judicials de l'extradició

Puigdemont compareix davant del jutge alemany aquest dilluns mentre que Ponsatí s'entrega a la policia escocesa

Actualitzada 26/03/2018 a les 11:08

Les ordre europees i internacionals de detenció contra el president destituït Carles Puigdemont, els consellers cessats Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, s'hauran de tramitar en quatre estats diferents, amb legislacions diverses: Alemanya, Bèlgica, el Regne Unit i Suïssa.El líder de JxCat, que ha passat la nit a la presó de Neumünster, compareix aquest dilluns davant del jutge de guàrdia, que ha d'acreditar la seva identitat. Després, un tribunal superior haurà de decidir si «hi ha base legal» per tramitar o no l'euroordre i anunciar si permet a Puigdemont sortir en llibertat amb mesures cautelars o el fa entrar en presó preventiva, segons va indicar diumenge la fiscalia de Schleswig-Holstein.A Escòcia, la consellera d'Educació destituïda Clara Ponsatí s'entregarà aquest dilluns a la policia, que ja està en contacte amb el seu advocat, el rector de la Universitat de Glasgow Aamer Anwar. Serret, Puig i Comín també tenen previst comparèixer en les properes hores davant de la fiscalia belga, que ja va tramitar, el novembre, la primera euroordre contra ells.La justícia espanyola, llavors, va decidir retirar-la quan el jutge ja havia fixat data per una decisió final sobre el cas. A Suïssa, les ordres internacionals de recerca i captura es tramiten de forma «confidencial», segons va indicar un portaveu del ministeri de Justícia, que va reiterar que el país helvètic «no extradeix» per «motius polítics».