Alejandro Fernández acusa l'independentisme de «batasunitzar-se»

El diputat tarragoní del PP exigeix als partits que «renunciïn a la ‘kale borroka’ als carrers» i els recorda la situació del País Basc

Actualitzada 26/03/2018 a les 13:09

Una investidura «inviable» de Puigdemont

El diputat del PPC Alejandro Fernández ha comparegut aquest dilluns en roda de premsa escandalitzat pel que assegura que va passar a les mobilitzacions sobiranistes de diumenge. I és que els populars asseguren que la situació «s’ha agreujat» i creuen que s’està entrant en una via «violenta». «Si els partits separatistes continuen com fins ara, s’obre una nova etapa on sembla que tinguin la temptació d’optar per la violència», ha etzibat. És per això que ha «exigit» als partits independentistes i al moviment en general «que renuncien a la ‘batasunització’ –en referència al partit basc Batasuna- de la vida política catalana i que renunciïn a la ‘kale borroka’ als carrers de Catalunya». A més, dirigint-se als sobiranistes els ha volgut recordar la situació a Euskadi. «Amb fermesa i serenitat els hem de dir que aquells que van fer servir la ‘kale borroka’ al País Basc van acabar davant la justícia i sense assolir cap dels seus objectius polítics. Els que vulguin imitar-los, estan condemnats a acabar igual», ha sentenciat.Per al popular, la jornada de diumenge va ser «violenta» als carrers. I, tot i que el president del Parlament, Roger Torrent, va fer una «crida a la calma» en el seu missatge institucional, Alejandro Fernández ha trobat a faltar veus que intentessin frenar actituds violentes. «Els líders independentistes no van sortir en tota la jornada ni durant la màxima expressió de violència a exigir als CDR que no la fessin servir. I aquest silenci acaba convertint-los en còmplices», ha etzibat. I és que el popular creu que el que va passar diumenge «és gravíssim» perquè ja abans de qualsevol incident «hi va haver crides a la violència». Davant això, a més, afirma que cridava l’atenció «el silenci ensordidor dels líders polítics separatistes». A més, ha criticat que el líder de JxCat hagi enviat un missatge assegurant que «ara no toca la violència». «Ara? Què passa? Que en algun moment si tocarà? Es irresponsable i han d’aturar el que va passar ahir», ha afegit el diputat del PPC.Alejandro Fernández, però, no considera que sigui la primera vegada que hi ha un «esclat violent» i, alineant-se amb les tesis de la Fiscalia i del govern espanyol, considera que «ja hi va haver violència l’1 i el 3 d’octubre i el dia de les protestes davant la seu del Departament d’Economia. Però en les darreres hores, això s’ha agreujat», ha explicat.Pel que fa a la possibilitat que es gesti una investidura per intentar fer president de nou a Carles Puigdemont, el popular té claríssim que no seria reeixida. «És inviable i ho sap tothom». En aquest sentit, dirigint-se als independentistes, Fernández ha demanat «que assumeixin que l’estratègia de confrontació amb Espanya ha fracassat, i que l’Europa democràtica dona suport explícit, claríssim i sense dubte a Espanya, com s’ha demostrat amb la cooperació policial alemanya i els tribunals».