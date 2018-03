Torrent fa una «crida a la calma» i anuncia contactes amb partits i agents socials «per articular una resposta unitària»

El president del Parlament acusa l’Estat de posar en risc «els fonaments d’Europa»

Actualitzada 25/03/2018 a les 22:26

El president del Parlament, Roger Torrent, ha enviat aquest diumenge a la nit un missatge institucional per demanar «calma» als catalans, després de conèixer’s la detenció a Alemanya del cap de files de JxCat, Carles Puigdemont.Mentre en alguns carrers d’arreu de Catalunya, els sobiranistes protestaven per la situació de Puigdemont i dels «presos polítics» independentistes, Torrent ha volgut fer aquesta crida i insistir en la necessitat de crear «un front comú pels drets i llibertats».És per això que ha anunciat que aquest mateix dilluns iniciarà contactes amb partits polítics i agents socials amb la intenció «d’articular una resposta unitària» a la situació actual. Per últim, el president ha carregat contra l’Estat per propiciar «els moments més foscos de la democràcia», i l’ha acusat de posar en risc «els fonaments d’Europa».