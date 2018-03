Puigdemont, retingut per la policia a Alemanya

Caldrà veure si el país germànic tramita l'euroordre de detenció o el deixa seguir fins a Bèlgica perquè es tramiti allà

Actualitzada 25/03/2018 a les 13:09

Carles Puigdemont està retingut per la policia a Alemanya, segons ha explicat el seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas.Les autoritats alemanyes l'han aturat prop de la frontera amb Dinamarca mentre anava en cotxe cap a Bèlgica. Segons el lletrat, encara no està clar si la policia alemanya tramitarà l'euroordre de detenció o bé el deixaran continuar fins a Bèlgica perquè es tramiti allà.Alonso-Cuevillas ha explicat que havia pogut parlar amb Puigdemont per telèfon i que li havia explicat que estava rebent un bon tracte per part de la policia alemanya.