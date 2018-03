Puigdemont passarà a disposició judicial dilluns, segons la fiscalia alemanya

El jutge haurà de decidir si el president destituït queda en presó preventiva o pot sortir mentre es resol l'euroordre

Actualitzada 25/03/2018 a les 18:35

Carles Puigdemont, destituït pel 155, passarà a disposició del jutge aquest dilluns, segons ha informat la fiscalia de Schleswig-Holstein en un comunicat.En un primer moment, compareixerà davant d'un jutge local que haurà d'acreditar la seva identitat. Després, un tribunal superior haurà de decidir si se li apliquen mesures cautelars, entre les quals hi podria haver la presó preventiva, mentre es resol l'euroordre.Els jutges també hauran de determinar «quines són les raons per l'euroordre» i si «hi ha base legal per entregar Puigdemont a les autoritats espanyoles».Aquest diumenge a la nit, per tant, Puigdemont el passarà a la presó de Neumünster, segons han indicat fonts policials.