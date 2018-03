El PDeCAT designa Maria Senserrich com a nova portaveu i Lluís Font i Marc Solsona com a negociadors per formar Govern

A ERC, Sergi Sabrià serà substituït per Marta Vilalta

Actualitzada 25/03/2018 a les 10:27

El Consell Nacional del PDeCAT va designar aquest dissabte Maria Senserrich (Igualada, 1980) com a nova portaveu de la formació. Membre de la direcció del partit i exdiputada, la seva designació coincideix el mateix dia en què s'ha anunciat també el canvi de portaveus en el si d'ERC; en què Sergi Sabrià serà substituït per Marta Vilalta.Celebrat a la facultat de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF), el Consell Nacional també ha decidit incorporar al president del Consell Escolar de Catalunya, Lluís Font, i l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, en les negociacions per formar Govern. Tot plegat, en una trobada marcada per els recents empresonaments de Turull, Rull, Romeva, Bassa i Forcadell i per la solidaritat cap els altres empresonats i persones que es troben fora de Catalunya.