Milers de persones protesten a Barcelona per demanar a Alemanya que no entreguin Puigdemont a la justícia espanyola

La manifestació ha començat a Canaletes

Actualitzada 25/03/2018 a les 19:45

Milers de persones protesten aquest diumenge a la tarda pel centre de Barcelona per demanar a Alemanya i a Europa que no entreguin Carles Puigdemont a la justícia espanyola.La protesta, que també reclama la llibertat dels presos polítics, ha arrencat poc abans de les cinc de la tarda a Canaletes, ha avançat cap a la seu de la Comissió Europea de Barcelona, al passeig de Gràcia, i té previst acabat al consolat alemany, situat a les Torres Mapfre.Els manifestants fan crides a la vaga general, coregen lemes com «Puigdemont el nostre president» o «Aquesta Europa és una vergonya» i molts d'ells llueixen fotografies de l'expresident. La protesta està encapçalada per una pancarta on s'hi pot llegir «Llibertat presos polítics».