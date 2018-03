La policia alemanya porta Puigdemont a la presó de Neumünster

Així ho assegura la premsa local

Actualitzada 25/03/2018 a les 17:01

La policia alemanya ha traslladat aquest diumenge a la tarda el president Carles Puigdemont, destituït pel 155, a la presó de Neumünster, una ciutat de l'estat de Schleswig-Holstein.Així ho asseguren diversos mitjans alemanys com l'agència DPA o Der Spiegel, que indiquen que fins dilluns no s'esperen notícies sobre la seva possible extradició a Espanya.Fonts de la presó de Neumünster han evitat confirmar l'entrada de Puigdemont al recinte, i han indicat que les comunicacions públiques es faran a partir de dilluns.Des de JxCat asseguren, per ara, que no tenen constància que Puigdemont hagi estat enviat a la presó. L'agència de notícies Reuters publica diverses fotografies d'una furgoneta que assegura que traslladava Puigdemont a la presó.