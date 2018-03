La fiscalia de Schleswig-Holstein assegura que la decisió sobre el futur de Puigdemont pot trigar «dies»

Fonts del ministeri públic asseguren que el president destituït està «sota custòdia» de les autoritats en un lloc «segur»

Actualitzada 25/03/2018 a les 17:19

La fiscalia de Schleswig-Holstein, l'estat alemany on el president destituït Carles Puigdemont ha estat detingut aquest diumenge, ha assegurat que la decisió sobre el seu futur pot trigar «dies».Fonts del ministeri públic han explicat que el procés no serà immediat, però també han descartat que s'allargui tant com en el cas de Bèlgica, on va durar mesos.Des de la fiscalia, han confirmat que Puigdemont està «sota custòdia» de les autoritats, i tot i que no han volgut assegurar que es trobi al recinte penitenciari de Neumünster, com informa la premsa alemanya, han dit que és en un lloc «segur».La fiscalia preveu fer una atenció als mitjans de comunicació dilluns al migdia.