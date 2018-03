L'advocat belga de Puigdemont: «El jutge decidirà en 48 hores si continua a presó o el deixa en llibertat condicional»

Paul Bekaert assegura que l'expresident de la Generalitat l'ha telefonat i s'ha mostrat «tranquil en tot moment»

Actualitzada 25/03/2018 a les 20:28

L'advocat de Puigdemont a Bèlgica, Paul Bekaert, ha precisat aquest diumenge que el jutge alemany haurà de decidir el futur immediat de l'expresident de la Generalitat destituït pel 155 en un màxim de dos dies.«L'han de portar davant d'un jutge –està previst ja per demà dilluns- i aquest decidirà si continua a presó o el deixa en llibertat condicional abans de 48 hores», ha assenyalat Bekaert en una entrevista a TV3.L'advocat belga ha assegurat que Puigdemont l'ha telefonat al migdia per anunciar-li la seva detenció just traspassar la frontera alemanya provinent de Dinamarca.«Ha estat una conversa curta. No tenia gaires coses a dir. Estic arrestat, punt», ha recordat Bekaert, que ha afirmat que l'expresident català s'ha mostrat «tranquil en tot moment».«A partir d'ara transmetrem els nostres dossiers, documents i arguments als nostres col·legues a Alemanya, evidentment», ha conclòs l'advocat de Puigdemont a Bèlgica.