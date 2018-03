Els CDR convoquen sis talls de carretera a les 17.00 hores a Ulldecona i cinc punts més de Catalunya

També hi haurà una concentració simultània a la delegació del Govern de Tarragona i de la resta de Catalunya a les 19 hores

Actualitzada 25/03/2018 a les 15:43

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han convocat sis talls de carretera per aquest diumenge a la tarda en diferents punts de Catalunya «com una mesura de protesta pels presos polítics».La convocatòria és a les 17.00 hores i les vies escollides són l'A-2 a Alcarràs, l'A-22 a Almacelles, l'N-145 a la Seu d'Urgell, l'N-152 a Puigcerdà i l'AP-7 als seus dos extrems, a la Jonquera i a Ulldecona.«Porteu mantes, aigua, menjar, algun tipus de cuina, tractors per si de cas fa falta moure'ls, bales de palla, rodes... I moltes ganes d'arreglar-ho tot», s'afirma des del compte de Twitter d'Aturada Catalana, que coordina l'acció.Paral·lelament, també hi ha prevista a les 16.00 hores d'aquest diumenge una «gran mobilització» a les Rambles de Barcelona amb el lema Contra la repressió i cap a la República: Vaga General i una concentració simultània a les 19.00 hores davant les delegacions del govern espanyol a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida.